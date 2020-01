13 promessas de Ano-Novo que você vai tentar cumprir em 2020

Estabelecer metas para o ano que vai começar é um ritual comum que para muitas pessoas marca o fim de um ciclo e o começo de outro. Segundo a master coach Rose Sales, listar os objetivos para o próximo ano ajuda no planejamento das ações e na tomada de decisões ao longo do ano.

Contudo, nem sempre as promessas de Ano-Novo saem do papel. Os meses passam e toda a empolgação da virada do ano transforma-se em preguiça ou procrastinação.

Como realizar metas de Ano-Novo

Segundo a coach Bibianna Teodori fazer as mesmas promessas não cumpridas todo ano é um hábito muito comum. “Para alcançar os objetivos, o primeiro passo é definir poucas resoluções para manter o foco”, afirma.

Além disso, ela explica que definir uma data limite para a concretização das promessas e colocar tudo no papel ajuda a reforçar o compromisso com a meta estabelecida.

“Escrever um passo a passo do que deve ser feito para que aquilo aconteça também é uma boa maneira de manter-se firme nos objetivos. Ser persistente também é fundamental”, completa.

Promessas para o Ano-Novo

Veja na galeria de fotos treze promessas de Ano-Novo que, sem dúvida, você vai fazer e que não devem ficar só no papel mais uma vez:

“Eu vou começar uma dieta! É sério dessa vez.”Que atire a primeira pedra quem nunca exagerou das festas de final de ano e definiu que ia começar (e levar a sério!) uma dieta no novo ano. Quando janeiro chega ao fim, a ideia da dieta já foi abandonada e você só se dá conta disso dias antes daquela festa ou no próximo Natal.

“Vou frequentar uma academia várias vezes por semana”A meta de começar uma dieta vem acompanhada geralmente da resolução de frequentar uma academia. Com o verão à vista, você até frequenta a academia um tempo, mas depois deixa de ir porque tá chovendo ou pessoal do trabalho marcou happy hour e a promessa entra para lista de pendências eternas.

“Vou economizar dinheiro”No primeiro dia do ano, o cofrinho foi devidamente separado para guardar o dinheiro que você jura que vai guardar. Só que, para sua surpresa, em algum momento do ano surge um objeto de desejo que você (não!) precisa muito e acaba gastando as economias.

“Meu vício? Vou largar!”Eleito como o último dia do vício, 31 de dezembro reflete a promessa de abandonar o chocolate, refrigerante ou cigarro no ano que vai começar. Apesar do incentivo de dos amigos, o vício fala mais alto e você decide deixar essa promessa para o outro ano mais uma vez.

“Vou ser mais paciente com meus pais”Outra resolução romântica de Ano-Novo que não dura muito tempo é a promessa de ter mais paciência e brigar menos com o pai e a mãe no próximo ano. Nos primeiros dias parece fácil, mas na primeira TPM, você já sai gritando com eles e deixando esse objetivo para lá.

“Vou estudar e ler mais.”Campeã na lista dos vestibulandos ou de quem deseja prestar concurso público, a promessa de estudar e ler mais é a resolução madura e necessária que você inclui na lista. Contudo, quando chega o meio do ano, você já está cansada e decide que já estudou e leu o bastante.

“No próximo ano vou ser mais organizada, nada de bagunça.”Nos primeiros dias do ano, seu quarto fica incrivelmente organizado e todos os compromissos e tarefas são colocados na agenda, mas na primeira oportunidade a desculpa da falta de tempo é usada e a bagunça volta.

“Eu juro que vou reclamar menos e agradecer mais”Com a retrospectiva do ano que passou, você percebe que, apesar de tudo, aconteceram muitas coisas boas e que você tem motivos de sobra para agradecer. Com isso em mente, você promete que no próximo ano vai reclamar menos e reconhecer mais as coisas boas, mas acaba esquecendo-se disso.

“Vou beber menos e só de vez em quando”Mais do que meta de Ano-Novo, prometer que vai beber menos é hábito comum no dia da ressaca. Você decide que só vai beber à vontade naquele dia, para celebrar a virada do ano, e que nos outros dias vai maneirar. Não, vai beber só até o aniversário e depois vai parar! Não, só até as férias e depois chega!

“Esse ano vou viajar mais”Como dizem por aí viajar é algo que faz bem para a mente e para a alma. Pensando nisso você decide que vai viajar com frequência, mas acaba só indo para a praia uma ou duas vezes.

“Vou cuidar melhor da minha saúde”Outra promessa comum que quase nunca se concretiza é a de cuidar melhor da saúde. Nos primeiros dias do ano você planeja marcar vários médicos para ver se está tudo bem, mas acaba indo no pronto-socorro só quando uma dor aparece.

“Quero um emprego novo que pague melhor”Querer mudar de emprego para ganhar mais e definir isso nas promessas de final de ano é tão comum quanto acabar deixando isso para depois, seja por medo de trocar o certo pelo duvidoso ou por puro comodismo.

“Vou encontrar um amor e fazer dar certo”A escolha da calcinha da virada, que geralmente é rosa ou vermelha, reflete o desejo de encontrar um novo amor no ano que vai começar. Como é uma meta que não depende exclusivamente da razão, na maioria das vezes ela também fica para depois.

Concordou com a lista? Vídeo reforça que você não pode mais se enganar: