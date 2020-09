1º Enduro Terranew Mais Motus 2020

1º ENDURO TERRANEW MAIS MOTUS

5º e 6ª Etapa do CAMPENATO PARAENSE de Enduro de Regularidade 2020

Enduro de regularidade é um tipo de competição motociclística fora de estrada, bastante difundida no Brasil. É uma prova de longa duração, em que a velocidade não é o fator preponderante.

O piloto, dividido em categorias, deve cumprir um roteiro pré-estabelecido e fornecido pela organização momentos antes do início da disputa, sob a forma de uma planilha, com indicação do caminho, composto por trilhas, estradas abandonadas, travessias de riachos e outros obstáculos, através de símbolos e códigos, bem como a velocidade que deve imprimir em cada trecho.

Vence o piloto que cumprir as determinações da planilha, de forma mais rigorosa e o mais próximo da velocidade indicada, sem se atrasar, ou adiantar, mesmo que o percurso ofereça os mais variados graus de dificuldade.

Por isso, recebe o nome de Enduro de Regularidade. Entretanto, a resistência física do piloto, a técnica e a perseverança, assim como a qualidade de seu equipamento, fazem diferença.

Foto: Gustavo Epifanio

Agora o estilo é outro, sairemos das pistas e vamos para o off-road, diretamente de Ananindeua, município do estado do Pará na Região Metropolitana de Belém. É o segundo município mais populoso do estado e o terceiro da Região Norte do Brasil. Estaremos cobrindo mais um grande evento através do motociclista Victor Athayde, que também é parceiro do evento.

Foto: Gustavo Epifanio

O 1º ENDURO TERRANEW MAIS MOTUS terá a participação de grandes motociclistas do estado do Pará, onde com certeza será mais um evento que ficará para história. Se você estiver pelo estado do Pará, não deixe de participar da 5º e 6ª Etapa do CAMPENATO PARAENSE de Enduro de Regularidade 2020.

O estado do Pará vem se tornando um palco para grandes eventos motociclísticos, o grupo TERRENEW conjunto com parceiros vem trazendo competições a nível nacional para o estado, com total segurança e credenciados pela CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo e FEPAM – Federação Paraense De Motociclismo, onde o próprio presidente da federação Antônio dos Santos Neto acompanha de perto os eventos. No mês de agosto aconteceu o primeiro evento de motovelocidade do estado do Pará, a TAÇA TERRANEW MONSTER ENERGY, que foi um grande sucesso.

“Lembrando que esse ano ainda teremos o Prêmio Motociclista do Ano – 2020, que será algo mágico, outro grande evento que já se tornou uma tradição no estado do Pará. O prêmio tem intuito em valorizar os grandes heróis e irmãos motociclistas.” Diz Victor AthaydeVictor Athayde – Publicitário, motociclista e um grande um grande incentivador do motociclismo paraense. Fundou a Confraria Harleyros do Pará em 2018, levando o nome do nosso estado para o Brasil e o mundo. Hoje é correspondente das maiores referências do segmento duas rodas nacional