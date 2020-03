35º Batalhão prende suspeito de porte ilegal de arma de fogo

Os militares do motopatrulhamento do 35º Batalhão da Polícia Militar, realizaram na noite desta sexta-feira (20), a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo, no município de Santarém, no Baixo Amazonas. Durante a ação dos policiais da unidade militar, vinculada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I), uma arma de fabricação caseira foi apreendida.

A equipe da PM realizava o policiamento ostensivo com o suporte de motocicletas pelas ruas do bairro Área Verde, quando observaram um homem correndo pela via com um objeto semelhante a uma arma de fogo na mão. Os policiais realizaram de imediato uma abordagem preventiva e verificaram que o suspeito portava ilegalmente uma arma de fabricação caseira.

Os militares do 35º BPM prenderam o suspeito por porte ilegal de arma de fogo e apreenderam o objeto. O suspeito foi apresentado na delegacia de Polícia Civil do município Para a realização dos procedimentos cabíveis.

Por: Matheus Soares – SD PM