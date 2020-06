Se você foi uma das muitas pessoas que transformou “365 Dias” em uma das produções mais assistidas da Netflix desde a semana passada, provavelmente ficou curiosa para saber que fim teve Laura Biel (Anna Maria Sieklucka) após entrar naquele túnel e a polícia aparecer.

Pois bem! Como o longa é baseado na trilogia de livros de Blanka Lipinska, algumas pessoas já sabem a resposta! Nem a Netflix, nem a distribuidora polonesa Next Film, confirmaram uma sequência para o filme ainda, mas se a curiosidade está grande por aí, vem ver TUDO o que rola na segunda obra literária da saga.

Alerta de MUITOS spoilers! (Foto: Reprodução/Tumblr)

Como já sabemos, as cenas finais de “365 Dias” deixaram muitas dúvidas nos espectadores. Afinal, Laura morreu? O que ela queria contar para Massimo (Michele Morrone) naquele dia no jantar? Na continuação, intitulada “Ten Dzień”, algo como “Este Dia”, em tradução livre, tudo é esclarecido.

Não, a protagonista não morreu! Diferente do filme, o primeiro livro termina com Massimo descobrindo que a amada está grávida! Então, na sequência, ela começa bem e segura. Os dois se casam em uma grande cerimônia e têm uma lua de mel ~daquelas~!

Já imaginam como foi a lua de mel dos pombinhos, né? (Foto: Reprodução/Netflix)

Então, quando tudo está indo bem e o casal começa a viver uma vida normal e feliz, Laura é novamente sequestrada pelo filho do chefe de uma máfia italiana. Marcelo “Nacho” Matos é um assassino profissional e rival de Massimo, motivo pelo qual ele manterá Laura em seu cativeiro. Provavelmente é desse ponto que o segundo filme vai partir, invertendo a ordem dos eventos.

Com o passar do tempo, entretanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando, assim como no primeiro filme, Laura passa a desenvolver sentimentos por seu novo sequestrador, sofrendo claramente de um sério problema de Síndrome de Estocolmo, quando uma vítima passa a ter simpatia, admiração ou até amor por seu agressor.

Laura vai ser sequestrada novamente! (Foto: Reprodução/Netflix)

Enquanto isso, Massimo sofre com a distância e desenvolve um plano para resgatar a noiva das garras do inimigo. Ao final, a vida da protagonista é colocada novamente em risco quando ela leva um tiro. Nesse momento, o mafioso interpretado por Michele Morrone precisa decidir entre salvar a vida da esposa ou do bebê ainda não nascido. Tenso, né?

“Ten Dzień” ainda traz personagens novos que prometem movimentar e surpreender a história. Quem se apaixonou por Morrone, vai ter o presente de vê-lo em “dose dupla” já que Massimo tem um irmão gêmeo! Mas, diferente do protagonista, Adriano deixou os negócios da família para trás para estudar na Inglaterra e apenas volta para a Itália para o casamento.

Babado, hein? Por aqui, vamos ficar aguardando a confirmação dessa sequência na Netflix!