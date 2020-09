5 passos para tornar a atividade física um hábito

Veja orientações para abandonar o sedentarismo e se tornar ativo de uma vez por todas

Tornar-se um indivíduo que faz da atividade física um hábito de vida mantido indefinidamente é, sem dúvida, um propósito que a maioria das pessoas têm ou gostaria de ter. A análise deste processo, ou seja, a transformação de um indivíduo sedentário em um indivíduo ativo tem originado uma série de artigos com os mais diferentes enfoques.

Um dos mais interessantes foi escrito pelo professor de psicologia James Prochaska, diretor do Centro de Pesquisa para a Prevenção do Câncer da Universidade de Rhode Island em Kingston, Estados Unidos. A sua concepção dessa transformação e os respectivos conselhos em cada fase são realmente interessantes e merecem maior divulgação. O professor divide este processo em cinco fases. Entenda:

Nessa fase você não têm intenção de fazer exercícios pelo menos nos próximos seis meses. Você se sente seguro porque não há qualquer possibilidade de falhar em suas intenções. Conselho para mudar para a fase seguinte: faça uma lista com todas as razões para fazer exercício que você conhece e outra com os problemas que dificultam esta decisão. Você vera como ficara mais fácil vencer as dificuldades.

Você está começando a pensar seriamente em fazer exercício, mas ainda está em dúvida. Você poderá permanecer nesta fase por anos! Para mudar para a fase seguinte: perceba que se você não tomar esta decisão, você ficará para sempre esperando algum “momento mágico” chegar. Decida!

É definitivo! Você esta planejando começar seu programa de exercícios dentro de um mês. Conselho para ir adiante: torne pública sua decisão. Conte aos familiares e amigos. O apoio dessas pessoas será muito útil para você. Escolha uma academia, compre uma esteira ou uma bicicleta.

Você conseguiu! Você esta fazendo exercícios! Para conseguir adiante: procure sempre lembrar-se de todos os benefícios que o exercício físico lhe trará, como melhor vida sexual, mais energia, melhor autoestima, mais imunidade contra doenças etc.

Este estágio pode durar de seis meses a uma vida toda. Para continuar:

Permaneça sempre lembrando daquilo que deu resultado na fase anterior; Não deixe que desculpas ou alterações do seu estado emocional o detenham; Procure alternativas para que o exercício não se torne uma rotina desagradável; Verifique a possibilidade de dispor de recursos para que o mau tempo não interrompa sua sequência; Mantenha-se ativo.

Você terá atingido a última fase quando o exercício físico tiver realmente se tornado parte da sua vida.