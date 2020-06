50 jovens são detidos em manifestação antirracista

Doze dele são adolescentes

Cerca de 50 jovens foram detidos nesta manhã, ao participarem de manifestação no Mercado de São Brás. O movimento era contra o fascismo e o racismo, além de a favor da democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro. Entre as pessoas presas, 12 são menores de idade.

Os jovens foram levados à Secccional da Cremação, da Polícia Civil, para averiguação sobre possível descumprimento do decreto estadual que impede aglomerações de mais de 10 pessoas, em razão da pandemia do novo coronavírus.

O delegado Renan Souza, da Polícia Civil, afirma que os manifestantes serão escutados, um por um, para que cada situação seja analisado em separado. “Nosso intuito é garantir o cumprimento do decreto estadual 800, que proíbe as aglomerações. Estamos agora fazendo a triagem, identificando quem são os adolescentes, mulheres e homens adultos do sexo masculino”, declarou.