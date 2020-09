6 sinais do câncer ginecológico para ficar atenta

A pandemia do novo coronavírus reduziu os diagnósticos e tratamento de câncer, segundo as estimativas da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO). Um dos tipos comuns é o câncer ginecológico, que mata uma mulher a cada 1 hora no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA.

Muitas vezes, a doença se manifesta de maneira silenciosa e por isso é tão importante realizar os exames de rotina.

É considerado câncer ginecológico o de colo de útero, ovário, endométrio, vulva e vagina.

Crédito: Bymuratdeniz/istcokQuando detectado na fase inicial, o tratamento para câncer ginecológico tem mais chances de sucesso

Os tipos mais recorrentes, como o tumor de colo de útero, são possíveis de ser detectados na fase inicial com exames simples, como o Papanicolau.

“Toda mulher deve assumir uma postura ativa e responsável perante a própria saúde”, alerta a presidente do Oncoguia, Luciana Holtz de Camargo Barros.

Abaixo, listamos os principais sinais para você fica atenta. Vale dizer que isso não substitui consulta e exames de rotina.

Sangramento vaginal anormal (entre os períodos menstruais, após o sexo ou após a menopausa)

Crises repetidas de dor pélvica abaixo do umbigo

Inchaço inexplicável e flatulência

Feridas ou bolhas na vulva ou na vagina

Mudança de hábitos intestinais

Perda de peso significativa sem dieta

Quem deve ficar atenta

Esse tipo de câncer pode afetar mulheres jovens que têm menstruações regulares ou aquelas que já passaram pela menopausa. Embora o risco geral de desenvolver câncer aumente com a idade, a menopausa por si só não causa o câncer.

Como reduzir o risco?

Embora não seja possível alterar alguns fatores de risco – por exemplo, o histórico familiar ou histórico genético – fatores como tabagismo ou excesso de peso podem afetar o risco de desenvolver câncer ginecológico, por isso é importante manter uma dieta saudável e fazer exercícios físicos regularmente.

Também é recomendável conversar com um médico, caso tenha algum familiar que teve câncer de útero, ovário ou de colo do útero.

Procedimentos comuns de uma consulta ginecológica

A rotina de cada médico é muito individualizada, mas de modo geral, toda paciente que passa por consulta ginecológica de rotina costuma ser submetida aos seguintes procedimentos:

Anamnese

É uma entrevista que o médico faz com a paciente para saber como ela está, se está apresentando algum sintoma, se está fazendo uso de alguma medicação. Depois disso, ele deve explicar todos os procedimentos a que ela será submetida. Deve ser uma conversa franca antes de começar o exame físico.

Palpação das mamas

O médico utiliza as mãos para analisar as mamas e identificar possíveis nódulos. Normalmente, a paciente fica vestida com uma camisola ou avental e só na hora do exame é que o médico expõe as mamas. Esse tipo de análise tem fundamental importância para a detecção precoce do câncer de mama.

Inspeção da região da vulva

Com a mulher deitada em posição ginecológica, com as pernas apoiadas em um suporte, o médico faz a observação da parte externa da vagina, a chamada vulva, para ver se não existe nenhuma lesão nos grandes lábios. É uma inspeção rápida. Não há necessidade de a paciente estar totalmente despida, ela deve estar com a parte de cima coberta pela camisola ou avental.