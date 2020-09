7 exercícios de yoga que ajudam a combater ansiedade e depressão

Setembro Amarelo: estudo publicado nesta segunda-feira pela plataforma Gente, do Grupo Globo, aponta que estamos vivendo a chamada “Sociedade do Cansaço”. Entenda e veja como a yoga pode aliviar as tensões emocionais

Um estudo, aponta que estamos vivendo a chamada “Sociedade do Cansaço”. Segundo dados da pesquisa, 72% dos brasileiros acreditam que a população do país está cansada, principalmente nas capitais. O avanço da globalização e a dependência digital nos levaram a uma nova realidade, focada no desempenho, mediada pelas redes sociais e com uma pressão constante por resultados individuais. Frente a isso, nos sentimos incapazes de dar conta de tudo, o que leva a uma espécie de epidemia de estresse, ansiedade e depressão. Aliás, uma pandemia, já que o mundo todo sofre com esses males: dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, entre 2005 e 2015, os casos de depressão aumentaram 22% e os de ansiedade subiram 15%, atingindo mais de 300 milhões de pessoas ao redor do planeta, sendo que 5,8% dos brasileiros sofrem com depressão e 9,3%, com ansiedade.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 14 milhões de brasileiros sofriam com algum transtorno mental em 2013 e a previsão é de que estes números cresçam ainda mais nos próximos anos como consequência da pandemia de Covid-19, já que uma das causas é a chamada solidão conectada, do aumento das desigualdades sociais e dos níveis de pobreza extrema. Entenderemos a seguir como a yoga pode ajudar nesse processo.

Para enfrentar este novo contexto, é preciso olhar para si, valorizando cuidados com o corpo e com a mente, para criar um estado de paz e tranquilidade olhando para o presente. A terapeuta holística e pós-graduanda em psicologia positiva Paola Canella aponta as práticas de limpeza da mente como algo tão importante quanto um banho é para a limpeza física e ressalta que elas podem ajudar a enfrentar as questões com mais leveza e facilidade.

– O estresse é uma ferramenta do corpo e da mente para nos dar força de sustentação em situações de sobrevivência, mas viver o tempo todo neste estado de emergência está levando a gente ao colapso. Fora todo o ambiente tóxico que a gente vive, que só sustenta esta forma de vida de correria, de viver no automático, de não olhar para si e de não ser positivo. Todo ser humano busca a felicidade, mas não existe uma fórmula. Um dos caminhos é nutrir nossa mente, nosso espírito e nosso corpo. Quando você entende que se movimentar, interna e externamente, é fundamental para a máquina funcionar, você nutre seu corpo de forma natural e traz bem estar para sair deste ciclo – explica Paola.

Por aliar benefícios físicos e mentais, a yoga pode ser uma ferramenta eficiente neste processo, através de exercícios respiratórios (pranayamas) e posturas (asanas). A prática ajuda a aliviar as tensões emocionais, a otimizar a circulação sanguínea e a alongar e fortalecer diferentes músculos do corpo.

– O pessoal está muito estressado, principalmente agora voltando da pandemia, e a yoga está sendo muito procurada. A gente tem trabalhado muito com os pranayamas, que ajudam a mudar o seu estado de consciência. Eles têm esse poder de acalmar a mente e trazer tranquilidade. Durante uma aula, eu dou vários comandos ao mesmo tempo e, para aproveitar a aula, a pessoa tem que estar ligada. Só de prestar atenção nestes comandos, a pessoa se desconecta dos problemas e se concentra no momento presente. Ela deixa de viver o passado ou de sofrer pelo futuro – explica a professora de yoga Meire Sango.

Pensando nisso, a professora Meire preparou para o EU Atleta uma lista com sete exercícios, um pranayama e seis asanas, que não dependem de equipamento e podem ser realizados em qualquer lugar, para ajudar no combate ao estresse e à ansiedade, além de outros benefícios. As posturas são mantidas por, em média, cinco respirações, que podem ser realizadas com a glote fechada (Ujjay Pranayama) ou de forma completa. Entretanto, algumas que têm função restaurativa podem se estender por alguns minutos.

Confira:

1 – Respiração Quadrada (Samavritti Pranayama)

Um dos pranayamas mais usados dentro da yoga para combater estresse e ansiedade, a respiração quadrada é bem simples e intuitiva. Ela consiste em quatro etapas formadas por quatro tempos cada uma, na seguinte ordem: inspiração, retenção com ar, expiração e retenção sem ar. Podem ser feitos entre 8 e 10 ciclos ininterruptos, sentado de maneira relaxada e com os olhos fechados.

2 – Pose da Criança (Balasana)

Pose da Criança (Balasana) — Foto: Divulgação/Velox Fitness

Para fazer a balasana, é preciso ajoelhar-se com o quadril rente aos pés e, depois, inclinar o tronco até posicionar a testa junto ao solo. Como a cabeça está descansando abaixo do coração, mais sangue flui para o cérebro, criando um efeito calmante sobre o corpo e a mente. Além disso, esta posição também alonga tornozelos, pés, quadris, costas, ombros e pescoço. Por ser uma postura restaurativa, pode se estender de um até cinco minutos.

3 – Posturas do Gato e da Vaca (Marjariasana e Bitilasana)

Posturas do Gato e da Vaca (Marjariasana e Bitilasana) — Foto: Divulgação/Velox Fitness

Complementares, as posturas do gato (com as costas elevadas) e da vaca (com as costas abaixo da linha do quadril) são alongamentos que afrouxam os músculos das costas como parte de uma rotina de yoga ou como aquecimento. São perfeitas para dores de cabeça, cervicais e nas costas. Além disso, ao alongar a coluna, também fortalecem os músculos abdominais.

4 – Cachorro olhando para baixo (Adho Mukha Svanasana)

Cachorro olhando para baixo (Adho Mukha Svanasana) — Foto: Divulgação/Velox Fitness

Com as mãos espalmadas e os pés plantados no chão, deve-se elevar o quadril mantendo a postura ereta. Esta posição aumenta a circulação sanguínea para os órgãos do tronco e de cabeça, ajudando a acalmar a mente e energizar o corpo. Também é responsável pelo alongamento de ombros, posteriores das coxas, panturrilhas e arcos do pé e pelo fortalecimento de braços, mãos e pulsos, preparando o praticante para posturas mais avançadas.

5 – Postura do Corredor (Ashva Sanchalanasana)

Postura do Corredor (Ashva Sanchalanasana) — Foto: Divulgação/Velox Fitness

Neste exercício, o praticante fica em quatro apoios, com um dos pés plantado à frente próximo às mãos e o outro esticado para trás apenas sobre os dedos. A postura do corredor alonga virilha, quadríceps, pernas, quadris e músculos das costas e trabalha a abertura do peitoral. É uma posição que ajuda no desenvolvimento de força de vontade, coragem e determinação, além de aliviar dores ciáticas, constipação e má digestão.

6 – Postura da Borboleta (Baddha Konasana)

Postura da Borboleta (Baddha Konasana) — Foto: Divulgação/Velox Fitness

Sentada com a postura ereta, com as solas dos pés juntas e as mãos segurando nas pontas dos dedos, a postura da borboleta alonga a parte interna das coxas, joelhos e virilhas, melhorando a flexibilidade da região. A exemplo da balasana, também é uma postura restaurativa e pode ser estendida por até cinco minutos. Dores no quadris podem estar relacionadas com questões emocionais, então a abertura de quadris promovida pela baddha konasana ajuda na liberação de emoções reprimidas e no alívio da fadiga. Ainda pode contribuir no combate a dores menstruais e ciáticas e, quando praticada durante a gravidez, na preparação para o parto.

7 – Postura do Cadáver (Savasana)

Postura do Cadáver (Savasana) — Foto: Divulgação/Velox Fitness

Neste exercício, o praticante deita reto e de barriga para cima, com as mãos à lateral do corpo, e permanece em repouso. O tempo mínimo recomendado é de 7 minutos, por ser a média que a nossa mente leva para relaxar profundamente. Esta postura permite o relaxamento do corpo e da mente, diminuindo a tensão muscular, a pressão arterial e os batimentos cardíacos. A savasana ainda pode trazer benefícios como o combate à insônia e o aumento da resposta ao sistema imunológico.