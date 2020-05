7 filmes que retratam como o racismo nos EUA é encarado

O caso da morte do norte-americano George Floyd em Minneapolis, Estados Unidos, reacendeu protestos contra o racismo e truculência da polícia no país. O motivo foi o fato de a morte ter sido provocada por um policial branco contra um cidadão negro desarmado durante uma abordagem policial.

As reclamações de perseguição contra negros nos Estados Unidos são antigas e muitas obras cinematográficas já foram feitas para refletir este sentimento. O Pleno.News elenca sete filmes premiados para entender a situação.

1. O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA (2018)

Na trama, a personagem principal Starr (Amandla Stenberg) vê seu melhor amigo de infância ser morto por um policial e sofre pressões da sua comunidade para se impor contra a polícia e também pressão das autoridades. O filme retrata a busca da protagonista por sua própria visão de mundo e voz.

2. À ESPERA DE UM MILAGRE (1999)

Muito emocionante, este relato com Michael Clarke Duncan e Tom Hanks fala sobre a condenação injusta de um homem negro à cadeira elétrica pela morte de duas meninas de 9 anos. A trama se passa no momento da Grande Depressão e segregação racial dos Estados Unidos. A história do condenado, porém, é revelada aos poucos no corredor da morte.

3. INFILTRADO NA KLAN (2018)

O filme premiado de Spike Lee conta a história de um policial negro que consegue se infiltrar no grupo Ku Klux Klan para obter informações. Ele tem a ajuda de um colega branco no momento em que precisa se encontrar pessoalmente com integrantes do grupo racista.

4. HISTÓRIAS CRUZADAS (2011)

O filme de Tate Taylor conta como era a vida de uma jovem escritora dos anos 60 nos Estados Unidos. Ela entrevista mulheres negras do estado de Mississipi e ouve seus relatos como vítimas de racismo ao trabalharem para a elite branca da região.

5. SELMA (2014)

O filme retrata a história de um dos maiores ativistas pela igualdade racial nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Selma é o nome da cidade em que ocorre uma marcha épica do político em prol do direito ao voto dos negros nos Estados Unidos.

6. MISSISSIPI EM CHAMAS (1988)

O filme retrata o desaparecimento de um grupo de ativistas de direitos humanos que é investigada por uma dupla do FBI, que se depara com embates e preconceito racial das autoridades locais.

7. A COR PÚRPURA (1985)

Esta adaptação de um clássico conto aborda 40 anos na vida de Celie, uma mulher afro-americana que mora no Sul e que sobreviveu abuso e intolerância de seu pai. Celie acaba forçada a casar com um homem mais velho e que não a trata bem. Durante sua trajetória, ela mantém o sonho de um dia reencontrar sua irmã na África.

ENTENDA O CASO GEORGE FLOYD

A polícia de Minneapolis, no estado de Minnesota, afirmou que a ocorrência envolvendo George Floyd, de 46 anos, iniciou por volta das 20h de segunda-feira (25), quando policiais foram chamados para averiguar um homem que estava tentando usar documentos falsos em um estabelecimento.

Os policiais então encontraram Floyd, que parecia intoxicado, dentro de um veículo e ordenaram que ele saísse. Floyd teria resistido e, quando saiu do carro, foi colocado no chão sendo imobilizado pelo policial Derek Chauvin.

Este colocou o joelho no pescoço de Floyd que afirmou que não estava conseguindo respirar, terminando asfixiado alguns minutos depois. O caso foi filmado por presentes e paramédicos tentaram reanimá-lo, mas ele foi declarado morto em seguida.

Floyd era cristão e atuou em ações evangelísticas para expansão da igreja cristã na comunidade negra Third Ward, na cidade de Houston, Texas.