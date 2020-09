770 agências da Caixa Econômica Federal abrem no sábado para sacar auxílio

A Caixa Econômica Federal vai abrir 770 agências, neste sábado (12), para beneficiários que desejarem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As agências estarão abertas entre as 8h e as 12h e assegura que todos serão atendidos, sem que haja necessidade de chegar antes da abertura do banco.

Trabalhadores nascidos entre janeiro e abril poderão fazer o saque em espécie do FGTS. Já os nascidos de janeiro a novembro poderão receber o auxílio emergencial em dinheiro.

As opções de saque e transferência do auxílio de R$ 600 serão liberadas a 7,6 milhões de beneficiários nascidos em outubro e novembro. O uso do dinheiro estava limitado a transações online, mas, a partir deste sábado, eles poderão sacar a quantia nas máquinas de autoatendimento, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.

Para sacar, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “Saque sem cartão” e “Gerar código de saque”. Depois, basta inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular.

Foto: Rafael Ramos