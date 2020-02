WhatsApp chega a 2 bilhões de usuários em todo o mundo

A Xiaomi lançou em 2019 o Redmi Note 8, trazendo melhorias sensíveis e apresentando uma ótima alternativa para quem deseja um smartphone barato e quer saber se aparelho da Xiaomi é bom. Agora, poucos meses após o lançamento oficial do aparelho no Brasil, ele já pode ser adquirido por um ótimo preço. Se você não sabe qual celular comprar, esta é uma ótima opção.

O Redmi Note 8 foi um dos celulares mais vendidos em 2019 e considerado um dos melhores custo-benefício do mercado. Alguns pontos que chamam atenção ao aparelho são suas câmeras, com quatro sensores, seu display e alto poder de processamento.

Estilo e poder

O Redmi Note 8 vem equipado com um processador Snapdragon de oito núcleos, 4 GB de memória RAM e espaço de armazenamento de 64 GB (pode ser expandido até 256 GB com cartão de memória). Ele tem total compatibilidade com a Play Store, rodando qualquer aplicativo da loja do Android sem problemas de processamento.

Além disso, ele traz um display de 6,3 polegadas que utiliza a tecnologia IPS, o que garante cores mais vivas. A tela traz um pequeno entalhe para a câmera frontal, mas o display ainda toma quase toda a parte frontal do aparelho.

Tire boas fotos

O Xiaomi Redmi Note 8 tem uma câmera principal com quatro sensores, sendo o principal com 48 MP. Os outros três sensores são um para fotos ultrawide, com 8 MP, um dedicado a fotos macro, com 2 MP, e um sensor de profundidade, também com 2 MP. Para melhorar, a câmera conta com um sensor de 13 MP e suporte a HDR.

Fonte: YouTube/Cymye/Reprodução

O aparelho grava vídeos em 4K, com taxa de 30 frames por segundo, e Full HD, com taxa de 60 quadros por segundo. O Redmi Note 8 também traz a função de captura de vídeos em câmera superlenta, apresentando um resultando bastante interessante. O smartphone ainda tem uma bateria de 4.000 mAh, o que garante boa autonomia, além de suporte para carregamento rápido.