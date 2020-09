A contragosto, Messi anuncia que continuará no Barcelona

O atacante argentino Lionel Messi anunciou nesta sexta-feira (4), em entrevista ao portal esportivo Goal.com, que continuará a jogar pelo Barcelona na próxima temporada. A declaração de Messi encerra um imbróglio que se arrasta desde a derrota arrasadora para o Bayern de Munique, por 8 a 2, que tirou o Barcelona da Champions League.

Apesar da permanência no clube, Messi não esconde a insatisfação com a diretoria.

– Vou ficar no clube porque o presidente me disse que a única maneira de sair era pagar a cláusula dos 700 milhões de euros (R$ 4,4 bilhões), o que é impossível. E depois havia outra maneira que era ir à justiça. Eu nunca iria à justiça contra o Barça, porque é o clube que amo, que me deu tudo desde que cheguei, é o clube da minha vida. Tenho minha vida feita aqui, o Barça me deu tudo e eu dei tudo, nunca me passou pela cabeça levar o Barça à justiça – destacou.

O atacante disse ainda que a derrota para o Bayern não foi o motivo que o levou a anunciar sua saída. Segundo ele, foi uma série de fatores.

– Não vem do resultado do Bayern, vem de muitas coisas. Sempre disse que queria parar aqui e sempre disse que queria ficar aqui. Que queria um projeto vencedor e ganhar títulos com o clube para seguir engrandecendo a lenda do Barcelona, em termos de títulos. A verdade é que faz tempo que não há projeto, nem há nada. Vão fazendo malabarismos, vão tapando buracos a medida em que as coisas vão acontecendo. Como disse antes, sempre pensei no bem-estar da minha família e do clube – revelou.