“A decisão é dele”, diz Angélica sobre Huck na Presidência

Maiara e Maraisa não pretendem deixar o ataque que sofreram em um artigo da Folha de São Paulo em vão, pelo menos é isso que indica o posicionamento da dupla após o fato. De acordo com as duas, um processo deve ser movido contra o jornal e contra o colunista Anderson França que associou as artistas como favoráveis ao nazismo em um artigo publicado na última terça-feira (21).

– Diante de tamanha agressão e irresponsabilidade, o departamento jurídico das artistas já foi acionado para que os responsáveis respondam juridicamente pelos seus atos – declararam.

Com a iminência de sofrer um processo, a Folha publicou uma nota em suas redes sociais se desculpando com as cantoras. Na postagem, o jornal disse que não há nada na biografia de Maiara e Maraisa que as associe com o nazismo.

– A Folha pede desculpas à dupla Maiara e Maraisa pela ilustração de autoria de Anderson França publicada em artigo do colunista nesta terça (21). Não há na biografia da dupla nada que possa associá-la ao símbolo odioso que foi inserido. A ilustração já foi retirada do ar, em respeito à dupla e também por não coincidir com a orientação editorial do jornal – afirmou.