À espera de um menino, Sthefany Brito revela problema na pele desenvolvido na gravidez

Sthefany Brito está dividindo com seguidores muitos momentos de sua primeira gestação. Ao lado do marido, Igor Raschkovsky, a atriz está à espera de um menino que receberá o nome de Antônio Enrico.

A artista compartilhou em suas redes sociais que está sofrendo um problema de pele, ocasionado pela gestação.

“Hoje foi dia de ir na minha dermato pra começar a cuidar do meu melasma. Sim, estou com melasma”, iniciou. “Durante a gravidez, ficamos muito restritas ao que podemos fazer na pele, mas já podemos ir cuidando e intensificar o tratamento depois que o baby nascer”, falou.

Para tranquilizar os fãs, Sthefany afirmou que está fazendo tratamento de pele com ajuda de um profissional.

GESTAÇÃO

Sthefany Birto deixou os seguidores com os corações quentinhos ao publicar um clique super especial em seu perfil nas redes sociais. A mais nova mamãe do pedaço, a espera de seu primeiro filho surgiu no registro sendo paparicada pelos seus cachorros enquanto ostenta seu barrigão feliz da vida na reta final de sua gestação.

Na legenda, a atriz escreveu: “Será que tem dois meninos curiosos pra conhecer o irmão mais novo?”.