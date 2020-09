‘A Fazenda 12′ bate recorde de votação por segundo: ’30 mil votos’

É noite de eliminação em “A Fazenda 2020”. Durante o programa ao vivo desta quinta-feira, o apresentador Marcos Mion dividiu uma novidade com o público que acompanha o reality da RecordTV. Segundo ele, o programa bateu um grande recorde de votações simultâneas no site:

“Batemos o recorde de maior número de votos por segundo. São mais de 30 mil votos por segundo”.

Cartolouco, Fernandinho e Raissa estão na roça

De acordo com o resultado parcial da enquete realizado pelo UOL, Fernandinho Beat Box será o primeiro eliminado. Até às 23h35 desta quinta-feira, o cantor recebia apenas 20,73% dos votos para ficar, logo atrás vinha Cartolouco, com 34,87%. Já Raissa é a mais votada para ficar no reality da RecordTV, com 44,40%.