A Fazenda 12: Cartolouco se declara para Biel: “Me usa! Pode abrir meu ** pro Brasil inteiro ver”

Na madrugada desta segunda-feira (14), em A Fazenda 12, Lipe Ribeiro, Biel, Lidi Lisboa, Cartolouco e Lucas Maciel conversaram na casa da árvore sobre diversos assuntos que ocorreram no confinamento do reality rural.

Para Lipe Ribeiro, não há possibilidade de gostar ou não gostar dos peões por coisas que aconteceram fora do programa. Cartolouco, então, se posicionou sobre sua amizade com Biel. “É igual eu falo pra ele [Biel], na hora que ele me olhou… Ele abriu o abração pra mim e deu o maior sorriso, ali o moleque me ganhou completamente… Me usa aqui! Pode abrir o meu c* pro Brasil inteiro ver…”, disse o participante, afirmando que em 5 dias, Biel fez exatamente isso.

Na sequência, o jornalista esportivo se questiona se a cena de Biel abrindo a sua bunda, foi mostrada na TV. “É possível que a câmera tenha mostrado o momento, porque lá em cima

estava impublicável as coisas que estavam acontecendo… Uma vomitando dentro do closet, eu forçando a porta pra abrir e ir embora…”, contou Lucas Maciel.

“O povo gosta de ver isso… Mais do que ver meu c* aberto”, finalizou Cartolouco, enquanto a câmera voltava para a cozinha do confinamento.