A Fazenda: vídeo mostra Raíssa em festinha com rapper americano Tyga

Mesmo confinada em A Fazenda 12, a ex-vice-Miss Bumbum Raíssa Barbosa segue causando polêmica fora do reality show (e dentro também). Aqui no mundo real, já descobrimos que a acreana possui uma conta oficial na plataforma OnlyFans e que a gata também ficou com o MC Kevinho.

Para completar, a Coluna Leo Dias encontrou um tweet antigo de Raíssa, onde ela aparece com várias garotas de calcinha e outras de biquíni, numa festinha com rapper norte-americano Tyga, em São Paulo.

Não há informações se Raíssa já se relacionou com o rapper, que veio ao Brasil em janeiro deste ano para realizar três shows diferentes, mas que a ex-vice-Miss Bumbum estava à vontade na ocasião, é inegável.

Na última semana dentro da casa, a modelo teve um surto e jogou um copo d’água no rosto de Biel. Teve também a briga mais louca da casa com Lucas Selfie, que virou um vídeo hilário.

Descobriu-se também que Raíssa tem síndrome de Borderline. “O indivíduo com Transtorno Borderline apresenta instabilidade afetiva devida a acentuada alteração do humor acompanhada de irritabilidade ou ansiedade. Apresentam dificuldade para adaptar-se em situações de vida adversas podendo experimentar acontecimentos de vida normal como estranhos, ameaçadores e persecutórios”, afirmou a psicóloga Rosangela da Silva.

Por: Leo Dias