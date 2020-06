A-ha, as canções de rádio e a busca pelo pop perfeito

Estamos conversando à toa / Eu não sei o que dizer / Direi de qualquer maneira / Hoje é outro dia para encontrar você / Me evitando/ Estarei vindo pelo seu amor, ok?

Take on Me

APRESENTAÇÃO DA BANDA

Em 1991, o A-ha esteve no Brasil (para o festival Rock in Rio II). Sempre me impressionou a repercussão alcançada pela banda no país. Quando se vai para um lugar distante como o Brasil, os fãs não prestam tanta atenção à embalagem. Há algo acerca da distância que torna mais fácil olhar através disso e perceber o espírito através da música.

O A-ha foi formado em Oslo, em 1982, por dois rapazes criados no subúrbios da cidade, e um jovem nascido em Kongsberg, pequena comunidade a sudoeste da capital norueguesa. Este último, Morten Harket teve uma juventude bem comum, mas cheia de manias. Foi um dedicado colecionador de borboletas e orquídeas, além de, devido à sua paixão por doces, ser um exímio confeiteiro amador. Estimulado pelos pais, teve contato precoce com a música estudando piano e trombone, e fazendo parte da orquestra da escola. Nos anos 1970, durante a adolescência, se tornou um grande fã do Queen, Jimmy Hendrix e de uma banda inglesa de hard rock, esquecida hoje, chamado Uriah Heep. Montou dois grupos de rock progressivo na época, o Laelia Anceps e, posteriormente, o Monastery, que não deram em nada. Por influência de um amigo chamado Arild Fetveit, virou seu parceiro e vocalista no quinteto de soul e blues Souldier Blue. Harket achava o gênero chato e repetitivo, mas a experiência lhe permitiu viajar de furgão pelo país tocando em cafés e clubes pequenos e sujos. Na época, o futuro vocalista do A-ha nem imaginava que seu contato com outra banda local mudaria a sua vida para sempre.

Certa noite um grupo chamado Bridges foi tocar no ginásio da escola em Harket estudara, em Asker. Ele nunca tinha ouvido falar deles, mas ficou extasiado com a energia que a banda emitia no palco. O Bridges foi um quarteto de pop/rock formado em Oslo, em 1978, cujo o núcleo era composto por dois amigos de infância, o guitarrista Paul Waaktaar Gamst e o tecladista Magne Furuholmen; e que gravou dois discos, Fakkeltog (1980) e Våkenatt (composto em 1981, mas só lançado em 2018). A banda acabou após a conclusão do segundo álbum, quando Paul e Magne decidiram tentar uma carreira musical em Londres, na Inglaterra, a contragosto dos outros integrantes que declinaram da idéia. A empreitada deu errado, e foi no meio desse monte de infortúnios que Morten Harket entrou na história.

Logo após assistir ao primeiro show do Bridges, Harket passou a seguir a banda e não demorou a ficar amigo de Paul e Magne, e perceber que o trio tinha afinidades em comum: o desejo de viver de música e a certeza que jamais teriam sucesso se ficassem na Noruega. Harket até fora convidado a entrar na banda e ir para o Reino Unido com os dois novos amigos, mas não aceitou, na época, porque tinha uma viagem marcada com a namorada. Paul e Magne ficaram seis meses em Londres, sob o novo nome de Poem, e colocaram anúncios em busca de músicos, mas a única coisa que conseguiram foi tocar num pub em Queensway recebendo uma libra por hora. Voltaram para Noruega de carona. Nesse período, a única notícia boa que tiveram foi uma ligação telefônica que Harket fez a Magne para dizer que aceitava o convite feito anteriormente.

No dia 14 de setembro de 1982, Harket estava na casa dos pais quando foi chamado à porta. Era seu aniversário, e Paul e Magne apareceram trazendo uma muda de árvore – uma iúca (que está no jardim da casa dos seus pais até hoje). Além de ser um presente, ela era um símbolo de compromisso entre o trio, que logo começou a planejar seus passos futuros. Paul e Magne tinham planos de voltar a Londres. Dessa vez, Harket topou. Contudo, exigiu que eles fizessem um tempo de preparação melhor e levassem para o Reino Unido algo que seus amigos tinham esquecido na última vez, fitas demo. Após algumas semanas de reclusão, numa pequena vila norueguesa chamada Nærsnes, compondo novo material, o trio partiu para Londres no início de 1983. Na bagagem, carregavam as versões iniciais de canções como Take on Me, Train of Thought e Living A Boy’s Adventure Tale; e um novo nome, A-ha.

Não tínhamos dinheiro, então pegávamos as vagas do estúdio que ninguém queria. Aquilo significava trabalhar de madrugada, jantar (sanduíches de sal e pimenta, basicamente) às duas e meia da manhã e ir para casa dormir quando o resto da cidade estava acordando. Não precisamos dizer que todos nós emagrecemos. Morten Harket

O trio chegou ao Reino Unido com vistos de turistas e, naqueles tempos, vivia com muito pouco. Se instalaram numa casa em Sydenham, sudoeste de Londres, cujo o quintal era usado como ‘privada’ pelos cachorros e gatos da vizinhança, ratos eram visitas constantes e a água do banheiro escorria direto para rua. O interior da residência era muito mal protegido termicamente e oferecia pouca proteção contra o frio. Era o que eles podiam pagar. Do ponto de vista financeiro, foi uma fase bem difícil. Culturalmente, a história foi outra.

O Reino Unido vivia em curva ascendente desde do final dos anos 1970, quando o movimento punk, vindo dos EUA, aterrissara por lá. Era a época da Segunda Invasão Britânica. Grupos como Duran Duran, Culture Club e Tears For Fears, impulsionados pela MTV, tomaram a América colocando os ingleses de volta ao centro daquilo que realmente interessa. Na cena alternativa, o New Order ditava as novas regras de como se fazer música eletrônica. Várias correntes musicais surgiam e se misturavam. Milhares de bandas apareciam. A concorrência era grande. E foi no meio desse caldeirão cultural fervilhante que o A-ha pousou. Para um trio de jovens talentosos, dispostos a mostrar serviço, não havia cenário mais perfeito.

As gravadoras que precisam de gente como nós, e não o contrário. Óbvio que uma grande banda precisa de uma gravadora ou ao menos algum tipo de estrutura para ajudar a produzir seus discos. Porém, uma gravadora precisa muito mais de uma grande banda. Sem nós, sem os músicos, nenhuma gravadora existiria. Morten Harket

A Decca Records foi a primeira gravadora importante a receber o A-ha. Nos anos 1960, ela ficara famosa por não querer contratar os Beatles por achar que ‘grupos de guitarristas estavam ficando fora de moda’. Com os noruegueses não foi diferente, o trio foi tratado com tanta indiferença na sede da gravadora que saiu de lá pisando duro. O encontro seguinte foi com a Lionheart Music, que era uma editora musical. Ajudava os músicos financeiramente na produção de fitas demo e as remetia às gravadoras. Era um outro caminho para se obter um contrato. A reunião foi bem sucedida e a banda arrumou um novo espaço, o Rendezvous Studios, para gravar novas fitas demo.

Nesse estúdio, o A-ha realizou o seu primeiro show em solo britânico. Contudo, a apresentação não foi para uma platéia, mas sim para o recém-contratado empresário da banda, Terry Slater; e para um representante da Warner Bros. Records, Andrew Wickham. Slater fora apresentado à banda pelo supervisor do estúdio, John Ratcliff, e tinha muita experiência no mercado fonográfico. Ele afastou o trio da Lionheart (que apesar do bom contato inicial, estava hesitante em contratar o grupo) e conseguiu o encontro com a Warner. Depois do episódio, tudo aconteceu muito rápido, e um pouco antes do Natal de 1983, os noruegueses voaram até Burbank, na Califórnia, para assinar os contratos. Voltando em seguida para a Noruega para celebrar a data com suas famílias e dar a boa notícia.