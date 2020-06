A pandemia adiou os filmes de super-heróis. Quando vamos vê-los?

MULHER-MARAVILHA 84



O segundo filme solo da super-heroína da DC Comics deveria ter estreado em 4 de junho no Brasil. Mas o coronavírus tomou o mundo de assalto e isso não foi mais possível. Assim, vamos ver Mulher-Maravilha em ação novamente – e dessa vez nos anos 80 – a partir do dia 1 de outubro

VIÚVA NEGRA



Esse aqui a gente já deveria ter assistido se não fosse a pandemia. A estreia original estava marcada para 30 de abril no Brasil, mas agora só chega às telas no dia 29 de outubro. O longa é a estreia solo da Viúva Negra. Ela apareceu em vários filmes da Marvel nos últimos anos, mas nunca teve sua chance de brilhar sozinha

MORBIUS

Depois do Venom, Morbius é outro vilão do Homem-Aranha que chega aos cinemas num filme solo. Sua estreia aconteceria em 30 de julho e agora foi para 18 de março de 2021 no Brasil. O filme tem Jared Leto como protagonista. Sim, ele foi o Coringa em Esquadrão Suicida, da DC Comics, e agora mudou de lado

Venom: Tempo de Carnificina

Esse segundo filme do outro vilão do Homem-Aranha nunca chegou a ter data de estreia para o Brasil. Originalmente chegaria aos cinemas americanos no dia 2 de outubro próximo. Mas pandemia fez a Sony adiar todos os planos e agora sua estreia – também lá nos EUA – acontece apenas em 25 de junho de 2021

OS NOVOS MUTANTES

Esse é o último filme dos mutantes da Marvel produzido pela Fox, que foi comprada pela Disney. Aqui a gente vai ver Magia, Miragem, Lupina, Mancha Solar e Míssil em ação. No elenco estão os brasileiros Alice Braga e Henry Zaga. Esse filme não tem data de estreia no Brasil ainda. Nos EUA ele chega em 29 de agosto, se o coronavírus permitir

OS ETERNOS

Este é um dos novos filmes da Marvel – pós Vingadores Ultimato – que estão entre os mais aguardados pelos fãs. É que vai mostrar o surgimento dos Celestiais, personagens que nunca apareceram anteriormente. Assim como Venom 2, este nunca teve data de estreia no Brasil. Nos EUA seria em 6 de novembro e agora foi para 11 de fevereiro de 2021. No Brasil, a estreia acontece também neste mesmo dia