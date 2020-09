A partir desta tarde, tráfego será restabelecido temporariamente no Km 10 da BR-316

A partir da tarde desta quinta-feira (17), o trânsito no Km 10 da rodovia BR-316, sentido Marituba-Belém, será restabelecido como mais uma etapa de construção dos túneis de acesso ao Terminal de Integração de Marituba, de uso exclusivo para os ônibus do BRT Metropolitano. Na área, um desvio de tráfego havia sido ativado no primeiro semestre deste ano, possibilitando o avanço das obras, executadas pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

O desvio ativado em 8 de junho de 2020, tem aproximadamente 250 metros, e conta com duas faixas de trânsito, além de uma ciclofaixa e passagem de pedestres. Ele será desativado após essa fase de implantação do processo de fundação das passagens inferiores que vai possibilitar a ligação desses túneis ao terminal. Após isso, o fluxo na BR-316, na altura do km 10, volta a ser desviado para outra fase da obra de cobertura das lajes nos tetos dos túneis.

Requalificação

As obras de requalificação da BR-316 ocorrem nos primeiros 10,8 Km da via, do trecho entre o Entroncamento até a área próxima à entrada da Alça Viária. O objetivo é implantar o sistema BRT Metropolitano voltado à mobilidade urbana entre os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Além dos Terminais de Integração de Ananindeua e Marituba, serão instaladas 13 estações de passageiros; 13 novas passarelas; quatro túneis de acesso do BRT Metropolitano e o Centro de Controle Operacional (CCO) na avenida Augusto Montenegro. O projeto também prevê nova rede de drenagem, pavimentação, ciclovias, calçadas arborizadas, passarelas, paisagismo e nova iluminação.