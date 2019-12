A pedido do MPPA, Justiça anula resultado de eleições de conselheiros

O esforço do secretário Gilberto Laranjeiras à frente da pasta da Saúde fez Parauapebas ganhar um belo presente do Governo Federal às vésperas do Natal: o município acaba de receber dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos e recurso de R$ 2.628.000,00 para custeio. A boa informação foi publicada por meio de portaria do gabinete do Ministério da Saúde na edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial da União (DOU), conforme pode ser conferida aqui.

De acordo com o Ministério da Saúde, os novos leitos serão habilitados no Hospital Geral de Parauapebas (HGP) “Manoel Evaldo Benevides Alves” e os recursos para suportá-los são provenientes do Fundo Nacional de Saúde (FNS), a partir da dotação do bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. O recurso chegará à conta administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em parcelas mensais.

Não é de hoje que o HGP atende a pacientes de toda região de Carajás, para muito além de Parauapebas. Isso eleva substancialmente o custo operacional do hospital. Com as novas UTIs e o recurso disponibilizado, os serviços de tratamento intensivo — cuja finalidade é prestar atendimento a pacientes graves e de risco que exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas — serão estabelecidos por conta da medida. Desse modo, o orçamento da saúde local, previsto em R$ 285 milhões para 2020, terá alívio, liberando recursos para que investimentos em outras áreas possam ser realizados.

O Blog do Zé Dudu consultou o projeto de orçamento que tramita na Câmara e observou que os recursos direcionados apenas às ações de média e alta complexidade no ano que vem totalizam R$ 98,35 milhões. Em termos comparativos, é uma vez e meia a arrecadação líquida de um ano inteiro do município de Eldorado do Carajás.