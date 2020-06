A quantidade saudável de sono médio é de sete a oito horas por noite. Mas porquê?

Pesquisadores do Reino Unido e Itália analisaram dados de 16 estudos diferentes, realizados ao longo de 25 anos, cobrindo mais de 1,3 milhões de pessoas e mais de 100 mil mortes.

Aqueles que geralmente dormiam menos de cinco a sete horas por noite eram 12% mais propensos a sofrer uma morte prematura. Pessoas que dormiam mais de oito ou nove horas por noite tinham um risco ainda maior – 30%.

Os investigadores também descobriram que as pessoas que reduziam o tempo de sono de sete/oito horas para menos de sete horas estavam em maior risco de morte por todas as causas. Além disso, também observaram um risco aumentado de morte por todas as causas naqueles que dormiam por um longo período de tempo durante a noite.