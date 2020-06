A sua grande missão

“Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranqüilidade do que uma casa onde há banquetes, e muitas brigas.” (Provérbios 17:1)

Uma das missões mais importantes e honrosas que Deus deu a nós, mulheres, é a de “edificar a nossa casa”. Edificar vai muito além de manter uma casa limpa e organizada: é fazer dela um ambiente em que a família sinta prazer em estar. É manter o lar como refúgio de paz, de harmonia, de amor, de alegria… onde os filhos encontrem os estímulos que precisam para crescer saudáveis (física e emocionalmente), para onde o marido sinta vontade de voltar após um longo dia de trabalho e a esposa se sinta motivada a cuidar.

Uma responsabilidade enorme e linda! Enquanto a sociedade tenta nos dizer que a mulher se basta, que não precisa de marido ou filhos para nada, Deus nos chama a cuidar do projeto mais especial que criou: a família!

Só que há uma chave para isso acontecer: a sabedoria. O versículo acima me faz refletir sobre um “ativismo” que toma muitas de nós, nos fazendo tão “ocupadas” com os afazeres fora e dentro de casa, “brigando” para deixar tudo “do nosso jeito”, que não percebemos a que custo.

Afinal, de que adianta um banquete em uma casa cheia de brigas? Você tem escolhido as batalhas certas para travar? Tem sido responsável por um ambiente de paz ou de conflitos? Será que o “grito” é a melhor forma de gerar mudanças onde precisa? Lembre-se: o ambiente da sua casa é a SUA missão!

MINHA ORAÇÃO

Peça a Deus que te faça sábia, e que toda mudança necessária em seu lar comece em você! Permita que Ele mude a sua vida, caráter, e coloque as palavras certas na sua boca. Que tenha domínio próprio para agir de forma correta e não segundo impulsos ou emoções. Que seja cheia do amor e da compaixão de Deus para contagiar seus filhos, marido e todas as pessoas que convivem com você.