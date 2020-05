Ação da Guarda Municipal fecha mais de 20 estabelecimentos comerciais neste sábado, 30

Mais de 20 estabelecimentos comerciais, não essenciais, foram fechados neste sábado, 30, durante fiscalizaçao da Guarda Municipal de Belém (GMB) pelas ruas da capital paraense. O objetivo foi o cumprimento do decreto municipal que determina regras de isolamento social em decorrência da pandemia do novo Coronavírus.

O trabalho dos guardas do grupamento Ronda da Capital (RONDAC) foi dividido em equipes, que percorreram os bairros de Belém, entre eles, Marambaia, Cremação, Guamá, Comércio, Campina, Curió- Utinga e Fátima. “Nós também fiscalizamos as feiras da 25, o Porto da Palha e a feira do Açaí, além da Ceasa, onde encontramos, após denuncia recebida pelo 153, uma festa sendo realizada com bebidas e mais de 20 pessoas aglomeradas. Também fechamos várias lojas no centro da cidade e nos diversos bairros fiscalizados”, contou Francinaldo Pereira, moto patrulheiro da RONDAC.

“Nossas ações continuam e neste domingo, 31, retornamos para as fiscalizações pelas ruas. O que se espera é o cumprimento das medidas e o maior isolamento social”, concluiu o agente.

Praias – Os Distrito de Outeiro e Ilha de Cotijuba também foram fiscalizadas neste sábado. Em Cotijuba as praias estavam quase vazias, mas os agentes ainda encontrarem algumas famílias no local. Todos foram orientados a voltarem para casa. No Outeiro os guardas do grupamento de Ações Táticas com Cães (Atac) encontraram tranquilidade na ilha.

Balanço – As ações da GMB em cumprimento as medidas do decreto estão ocorrendo desde o dia 20 de março. Na ação deste sábado, 30, mais de 10 máscaras foram doadas durante às fiscalizações. Duas feiras livres e um supermercado foram orientados sobre fluxo e distanciamento e 23 lojas foram fechadas.

Por: Thais Veiga