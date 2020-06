Ação de limpeza: 47 feiras livres de Belém, Marituba e Ananindeua serão higienizadas

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), iniciou, na noite da última terça-feira (2), uma operação de desinfecção das feiras e mercados de Belém e Região Metropolitana no combate à Covid-19. A ação, que utiliza a pulverização manual, além de caminhões pipas, contemplou, no primeiro dia, as feiras da 25, Pedreira, Telégrafo, São Benedito e Barreiro.

“O nosso objetivo é diminuir a proliferação do vírus que é facilmente disseminado em locais com maior movimentação e aglomeração de pessoas, como nos mercados e feiras. O governo do Estado se preocupa em minimizar os ricos de contaminação dos trabalhadores informais que precisam trabalhar para garantir o seu sustento e da sua família, e também dos usuários e moradores das proximidades”, afirma o coordenador da ação, Victor Alax.

A operação conta com um trabalho integrado da Sedap com a Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará (Seplad), Ouvidoria Geral do Estado (OGE), Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e a empresa Citropar Agropecuária, que disponibilizou o pulverizador para a ação.

A operação recebe ainda o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que oferecem suporte para deslocar o caminhão pipa utilizado no trabalho de desinfecção, que tem capacidade para 4 mil litros e faz a dispersão de solução de água com hipoclorito de sódio. Durante a ação, um carro-som alerta os moradores sobre a aplicação do produto e reforça a importância do isolamento social.

Além da pulverização realizada pelo caminhão pipa, também está sendo feita a pulverização manual interna nas feiras. “São áreas muito grandes, então, faremos também a pulverização manual interna. Nossos agentes utilizam três pulverizadores manuais para dar maior proteção para a população”, garante o coordenador.

Na quinta-feira (4), a operação ocorre nas feiras e mercados do Ver o Peso, Jurunas, Porto da Palha, Cremação, Guamá e Mercado de São Brás. Em Belém e na Região Metropolitana, a ação, que contempla, ao todo, 25 feiras e mercados, ocorre até o dia 10 de junho. A partir do dia 15, 22 feiras e mercados de Marituba e Ananindeua também receberão a desinfecção. O cronograma pode ser alterado de acordo com as condições climáticas.

Mobilização – O secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Hugo Suenaga, disse que a ação é resultado de uma mobilização geral do governo do Estado contra o coronavírus. O titular da pasta informou que além da limpeza, o trabalho inclui a distribuição de máscaras aos feirantes para que eles possam atender a população com qualidade e segurança.

“Queremos garantir cada vez mais que os paraenses possam transitar nessas feiras e nas e áreas comerciais provenientes da produção rural do nosso estado com toda segurança”.

Por Giovanna Abreu (SECOM)

*Com informações da Sedap.