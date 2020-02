Ação do Flamengo em homenagem às vítimas da tragédia deve envolver torcedores no Maracanã

A equipe principal do Flamengo entrou em campo nesta segunda-feira (03) e estreou em 2020 com vitória. O Mais Querido venceu o Resende por 3×1 e está bem perto da classificação para a semifinal da Taça Guanabara. Ao término da partida, Jorge Jesus afirmou que a disputa do Estadual será como pré-temporada e que não considera a o competição como oficial.

– Para vocês é um jogo oficial, mas para mim não é. Esses jogos do estadual vão ser para preparar a equipe com jogos oficiais. Estou olhando para a qualidade que a equipe possa ter jogo a jogo. Independente de quem joga. A opção pelo Diego foi hoje deixar ele jogar depois da lesão grave no ano passado, foi um dos obreiros da nossa conquista em Lima. Quis premiar com esse primeiro jogo de segundo volante -, destacou, em entrevista coletiva.

O elenco profissional se reapresentou ao Ninho do Urubu na última segunda (27), e teve uma semana de treinamentos para o confronto de estreia. No entanto, o Mister usará os jogos do Campeonato Carioca para testar as variações da equipe, que disputará duas decisões ainda neste mês: a Recopa SulAmericana, contra o Independiente del Valle, e a Supercopa Do Brasil, contra o Athletico-PR.

O próximo compromisso do Mengão será no sábado (08), contra o Madureira. O duelo, valendo uma vaga na semifinal da Taça Guanabara, acontecerá no Maracanã, às 16h (horário de Brasília).