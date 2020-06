Acesso ao Ver-o-Peso continua restrito com ação da SeMOB nesse sábado

Mantendo uma ação firme nas medidas de prevenção e combate à Covid-19, adotadas pela Prefeitura de Belém, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) promoveu, durante a manhã e tarde desta sexta-feira, 5, a alteração de itinerário de 20 linhas de ônibus que passam pelo mercado do Ver-o-Peso, para evitar um grande contingente de pessoas no local. A ação continuará na manhã deste sábado, 6, das 8h às 12h, e poderá se estender se a população insistir em não respeitar as regras de isolamento social.

“Foi um trabalho de campo, orientando e explicando para os condutores o novo trajeto. As linhas alteradas foram remanejadas para a Av. Presidente Vargas, para depois seguir seu fluxo normal, sem passar pelo mercado. Percebemos que o efeito foi muito positivo, evitando que muitas pessoas que não precisariam realmente estar no Ver-o-Peso fossem até o local”, explica Raimundo Neto, supervisor de transporte da SeMOB.

Com a resposta positiva da ação, a SeMOB decidiu seguir com a operação neste sábado. “No início da noite de sexta toda equipe que participou da ação se reuniu e definiu que repetiremos o esquema neste sábado, dia em que o movimento do mercado é tradicionalmente ainda maior. É uma forma que enxergamos de inibir que o cidadão vá sem motivo realmente de necessidade até o mercado”, aponta o diretor de Transporte da SeMOB, Karim Zaidan.

As linhas que estão sendo desviadas na avenida Presidente Vargas são CPD Providência/Ver-o-Peso, Canudos/Ver-o-Peso, Bengui/Ver-o-Peso, Pratinha/Ver-o-Peso, Jardim Sideral/Ver-o-Peso, Conjunto Maguari/Ver-o-Peso, Satélite/Ver-o-Peso, Canarinho-Tapajós/Ver-o-Peso, Tapajós/Ver-o-Peso, Tenoné/Ver-o-Peso, Tapanã II/Ver-o-Peso, Icoaraci/Ver-o-Peso, Paracuri I/Ver-o-Peso, Conjunto Eduardo Angelim/Ver-o-Peso, Cidade Nova 4/Ver-o-Peso, Floresta Park/Ver-o-Peso, Marituba/Ver-o-Peso (Alça Viária), Jaderlândia/Ver-o-Peso e Maguari/Estivadores. A linha de micro-ônibus Marex/Presidente Vargas seguirá na Boulevard Castilhos França, mas fará o retorno operacional ao lado da antiga sede do jornal O Liberal.