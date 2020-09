Acidente fatal em Cametá

Na última segunda-feira (21), um grave acidente aconteceu no Km 05 da BR 422, também conhecida de TransCametá. Dois veículos se choraram na via, uma carreta e uma motocicleta.

O motociclista que estavam em uma motocicleta ficou levemente ferido após pular da moto, mas o passageiro da moto se chocou com a carreta e veio a óbito. Segundo informações, o piloto da moto perdeu o controle da mesma e avançou para o encontro com uma carreta que vinha no sentido contrário, ao perceber que o acidente seria inevitável, pulou da moto para o acostamento da estrada, mas o homem que vinha como passageiro na moto, não teve a mesma sorte, pois usava muletas e recebeu todo impacto.

Após colidir com a moto, o veículo ainda passou por cima do homem, que infelizmente foi a óbito no local, ao SAMU foi acionado e rapidamente chegou no local, mas pouco puderam fazer devido a gravidade do acidentado, a Polícia Cívil também esteve no local.