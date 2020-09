Acidentes envolvendo postes e automóveis aumentam no Pará

De acordo com dados da Equatorial Pará houve um aumento de 17% das ocorrências, comparando com o mesmo período do ano passado

Direção perigosa impulsionada por excesso de velocidade, álcool ou uso do telefone celular vem resultando em acidentes envolvendo postes e automóveis. No Pará, em 2019, foram registradas mais de 2500 ocorrências de postes que tiveram que ser substituídos ou recompostos após choques com veículos em vias públicas. Em Castanhal, esse número ficou em cerca de 280, seguido de Belém e Santarém que tiveram em torno de 200 situações. Em cidades como Marabá, Parauapebas e Altamira houve acima de 150 registros.

Ainda de acordo com a Equatorial Pará, até agosto de 2020 já foram mais de 1880 acidentes envolvendo veículos e postes em todo o Pará. Esse número representa um aumento de 17% desse tipo de ocorrência, se comparado com o mesmo período do ano passado. Santarém lidera com mais de 210 ocorrências, seguida de Belém e Castanhal, com mais de 160.

Para o gerente de Manutenção da Equatorial Pará, Adailson Andrade, esses números acendem um alerta. “Acidentes desse porte colocam várias vidas em risco. Então é essencial que motoristas tenham responsabilidade no trânsito e a consciência de que uma situação dessa acarreta inúmeros prejuízos, pois também afeta centenas de pessoas com situação de falta de energia devido a quebra dos postes e danos à rede elétrica”, afirma o gerente.

PERDAS E DANOS – Quando há quebra de poste e rompimento de fiação, o custo mínimo de material e serviço é superior a R$ 4 mil. De acordo com o Artigo 927 do código civil, quem, por ato ilícito, causar danos a terceiros, fica obrigado a repará-lo. Dessa forma, o valor total dos reparos e os danos aos clientes devem ser pagos pelo motorista que podem ser acionados judicialmente.

Para evitar maiores transtornos a Equatorial Energia Pará desenvolve ações educativas e constrói defensas no entorno dos postes, que têm como objetivo amortecer o impacto da colisão dos veículos em acidentes, ajudando a preservar a vida das pessoas que estão no veículo. Em casos de acidentes é importante reforçar que as pessoas não se aproximem de fios e cabos partidos ou, caídos e que não toquem em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

SERVIÇO: Para as ocorrências dessa natureza, a população deve entrar em contato imediatamente pela Central de Atendimento da companhia, pelo número 0800 091 0196, que fica disponível 24 horas por dia.