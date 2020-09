Acordos entre Pará e Aneel vão mudar processo de licenciamento ambiental

O governo do Pará e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) firmaram dois acordos de cooperação técnica que devem mudar o processo de concessão de licenciamento ambiental no estado e dar mais qualidade aos serviços prestados pelo setor elétrico.

O acordo na área de meio ambiente prevê que o órgão ambiental realize os estudos de viabilidade do projeto primeiro, e depois a Agência realize o leilão e a concessão ao empreendedor privado. O Executivo paraense pretende assim garantir segurança aos investidores e, sobretudo, o desenvolvimento dos potenciais econômicos do estado com sustentabilidade.

Por: Thiago Marcolini

Fonte: Brasil 61