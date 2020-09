Acúmulo irregular de lixo causa transtornos no Jurunas

Lixo doméstico, resto de material de construção e coroços de açaí estão espalhados em via pública e causando muitos transtornos para quem precisa trafegar pela avenida Roberto Camelier, no trecho entre a passagem São Miguel e a travessa Quintino Bocaiuva, no bairro do Jurunas, em Belém.

Moradores entraram em contato com a redação integrada de O Liberal, na manhã desta quarta-feira (16), para denunciar o problema. “Esse lixo fica atrapalhando a nossa passagem. Isso sem falar no odor insuportável”, conta o morador Ângelo Gomes.

Além de comprometer o tráfego de pessoas e veículos, o lixo que fica espalhado no meio da via acaba isolando os moradores da passagem conhecida como “beco do relógio”. “É uma dificuldade para entrar e sair da passagem por conta desse lixo”, acrescenta o morador.

Se a situação é complicada em dias normais, quando chove o problema só aumenta. “Com a chuva fica muito pior. A água espalha o lixo no meio da pista, entope as valas e não tem como passar”, reclama outro morador.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda uma resposta.