Acusada é presa em flagrante embalando substância entorpecentes do tipo maconha em Ananindeua

A prisão, em flagrante, de Erick Matheus Ferreira de Souza ocorreu, na última terça-feira (11), por praticar o crime de tráfico de drogas. Os policiais foram até a casa de Erick colher informações sobre um homicídio ocorrido no dia 3 de fevereiro 2010, no bairro da Águas Lindas, ocasião que encontraram com o acusado cerca de quinhentas gramas de maconha prensada. A ação policial ocorreu próximo os Correios, bairro Águas Lindas, localizado no município Ananindeua, região metropolitana de Belém, Erick assumiu a propriedade do entorpecente e foi conduzido à delegacia do Júlia Seffer, onde foi atuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Em interrogatório o acusado afirmou que droga foi repassada por um indivíduo não identificado, morador da cidade de Marituba, e lhe pagaria 500 reais pelo entorpecente quando o vendesse. Erick foi encaminhado para SUSIPE, onde ficará à disposição da justiça.

A ação foi realizada pela equipe de investigadores da Delegacia do Júlia Seffer, com apoio de policiais militares do 30° BPM.

Por: Luiz Claudio Oliveira (ASCOM PCPA)