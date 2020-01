Acusado de tráfico de drogas, surfista espanhol é morto em operação policial nas Felipinas

O surfista Diego Bello Lafuente foi morto na última quarta-feira (8) em confronto com a polícia das Filipinas.

Segundo a polícia local, o caso aconteceu durante uma operação antidrogas na ilha de Siargao.

Policiais frisaram que a morte do surfista foi resultado de uma ação em legítima defesa. O surfista teria efetuado disparos contra os oficiais, que reagiram se imediato. Ele foi baleado e encaminhado para um hospital maias próximo, mas não resistiu ao ferimentos.

O espanhol tinha 32 anos, e de acordo com a polícia era um “traficante de drogas de alto valor” e tinha em mãos cocaína e 30 mil pesos filipinos (cerca de R$ 2,4 mil) em bilhetes marcados.

Lafuente atualmente residia na Ilha de Siargao, onde aconteceu a operação. Ele possuía negócios com turismo.

Até o fechamento desta matéria, a família dele ainda não tinha se posicionado amplamente sobre a morte do atleta, mas negou qualquer envolvimento do atleta com o tráfico de drogas.