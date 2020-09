Administre seus pensamentos

“Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. ” Efésios 4:22-24

pensamento é um processo mental, cognitivo, que permite ao indivíduo a modelagem do mundo. Isto é, permite apreender e dar significado ao mundo, lidar com ele, conforme seus valores. O pensamento é considerado a expressão mais palpável do espírito humano. Não há pensamento sem emoção, porque todo conteúdo armazenado no cérebro tem um componente emocional. Infelizmente, estamos pouco apercebidos da importância dos pensamentos.

Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Pensar em situações tristes vai fazer com que choremos. Pensar em situações alegres nos faz sorrir. Ninguém precisar ser um grande cientista para constatar que a qualidade dos pensamentos afeta nosso estado emocional, elevando-nos ou abatendo-nos. A partir dos pensamentos, sua vida pode ir ladeira abaixo, ou pode subir ladeira acima. É uma escolha.

A Palavra de Deus tem uma ótima recomendação sobre o cuidado com os pensamentos: “Quanto ao mais irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas” (Filipenses 4:8). Somos convidados a pensar nas coisas lá do alto, nas coisas mais elevadas.

Experimente povoar seus pensamentos com a leitura da Bíblia. Considerando que ela é a Palavra de Deus, viva e eficaz, verá que sua qualidade de vida vai mudar pra melhor, pensando em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama.

Que seus pensamentos orientados pela Palavra do Senhor levem você à vitória, pois Deus não lhe fez para a derrota.