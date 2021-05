Adolescente de 13 anos explorada sexualmente pela mãe é resgatada em Castanhal

Um equipe do Conselho Tutelar, com apoio da Guarda Civil, resgatou uma adolescente de 13 anos que estava sendo explorada sexualmente pela própria mãe em uma residência do bairro Santa Helena, em Castanhal, no nordeste paraense. De acordo com denúncias levadas ao conhecimento do órgão de proteção, a menina era usada como moeda de troca para que a mãe, apontada como usuária de entorpecentes, pudesse conseguir dinheiro para sustentar o seu vício.

De acordo com as denúncias feitas ao Conselho, ela obrigava a filha a manter relações sexuais com homens mais velhos, em troca de um valor irrisório. Além disso, a adolescente não tinha moradia fixa, o que constitui situação de vulnerabilidade social.

A adolescente foi resgatada e levada à sede do Conselho Tutelar para que o caso fosse registrado e encaminhado às autoridades competentes. Ela ficará sob a proteção do município em um abrigo da cidade.

Fonte: O Liberal

Com informações do perfil Castanhal On Line