Adolescente de 16 anos é morto a tiros e jogado em rio em Marabá

Rapaz pode ter sido morto pela madrugada

No final da tarde desta segunda-feira (25), o corpo de um adolescente de dezesseis anos foi encontrado jogado às margens de um rio em Marabá, cidade do sudeste paraense. Aparentando estar morto há pouco tempo, o rapaz foi identificado somente quando foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), mas no local onde foi encontrado, peritos criminais e polícia constataram que ele foi vítima de disparo de arma de fogo.

O 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que o corpo do jovem foi achado por volta das 16h, no leito do Rio Itacaiúnas, em uma área em que as águas cortam o bairro Novo Planalto, perto da chamada “Invasão da Lucinha”, na parte da Cidade Nova de Marabá. Parte do corpo do rapaz estava na água, enquanto o restante, em terra.

A Polícia Militar foi a primeira força de segurança a chegar ao local, isolando a área e acionando a Polícia Civil em seguida. Com a chegada dos profissionais da Unidade Regional de Marabá do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ele comprovaram que o jovem foi morto por tiros (P.A.F. em termos técnicos, que sigla que significa “perfuração por arma de fogo”).

Perto da margem onde o rapaz foi achado sem vida, havia sangue, o que pode indicar que ele foi ferido ali mesmo e jogado no rio. O corpo não tinha sinais evidentes de decomposição, o que pode mostrar que havia sido morto poucas horas antes de ser encontrado, pela madrugada. Removido ao prédio do IML, o jovem foi identificado por parentes. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o homicídio do rapaz, mas o caso segue sob investigação da Polícia Civil em Marabá.