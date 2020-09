Adolescente desaparecida há cinco dias é encontrada deitada na rede, em uma casa em Ananindeua

Vitória Cristina Conceição, de 13 anos, estava desaparecida desde a última quinta-feira, 3, na Rua Uirapuru, no bairro Brasília, em Outeiro. Desesperados por informações e depois de mobilizar redes sociais e a polícia, familiares e amigos chegaram a fechar a ponte de Outeiro em busca de respostas sobre o desaparecimento misteriosos da adolescente. Na noite desta segunda-feira, 7, Vitória Cristina foi encontrada em uma casa localizada no bairro de Levilândia, em Ananindeua.

A adolescente estava deitada em uma rede na companhia de sua amiga, Marcela Tayane, de 21 anos, e de um homem que não teve sua identificação revelada. Ela foi encontrada por policiais do 6° Batalhão da Polícia Militar.

Revoltados, várias pessoas que tinham se comovido com o desespero da família, usaram as redes sociais para demonstrar profundo desgosto com o caso.