Adolescente é apreendido e confessa ter matado duas pessoas em Breu Branco

O cumprimento de mandado de prisão preventiva contra Rosilei Bernardo da Silva ocorreu, na última terça-feira (03), pela prática de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. Rosilei já tem passagem pela prática dos delitos de tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça no contexto doméstico e familiar. O mandado foi expedido pelo juízo da Comarca de Rio Maria, após representação da referida Autoridade Policial, a ação ocorreu no município de Bannach, na região sul do Pará.

Segundo o titular da delegacia de Bannach, delegado Carlos César, após a vítima comparecer na Delegacia de Polícia Civil, para relatar que enquanto estava em um bar na companhia de sua tia e sua mãe, o acusado Rosilei, com o qual ela mantém um relacionamento afetivo, compareceu no local, agrediu-a, com tapas no rosto, além de tentar, com uma “faca de mesa”, esfaquear sua genitora.

A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Bannach, e contou com o apoio da Delegacia de Água Azul do Norte, composta pelo escrivão Thiago Reinol, investigador Valdeir e a coordenação do delegado Carlos César.