Adolescente é apreendido por morte de família boliviana

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Acre (PM-AC), que também conduziu mais duas pessoas para a Delegacia de Acrelândia, no interior do Acre, investigadas pela morte da família boliviana após o estupro de uma adolescente e reação do pai da jovem, que amarrou suspeito em um tronco.

A polícia cumpriu mandados na propriedade da família dos suspeitos, no interior do Acre, apreendendo um adolescente. Duas armas de fogo que podem ter sido usadas no crime foram apreendidas. Os agentes também reconduziram um casal suspeito para novo depoimento.