Adversário agride o lutador paraense Michel Pereira com tapa em encarada para o UFC Las Vegas 9

O clima esquentou na hora da tradicional encarada do UFC, que acontece nas vésperas do confronto. O único paraense no UFC Las Vegas 9, que acontece neste sábado, 5, Michel Pereira foi vítima de uma atitude antidesportiva de seu adversário Zelim Imadaev. O russo perdeu a linha e deu um tapa no rosto do voador e quase causou um tumulto no local.

Representantes da divisão dos meio-médios de (até 77kg.), os atletas se apresentarão no card preliminar do evento e promovem uma das lutas que prometem mais emoção.

Michel que é conhecido por ser sempre agitado, chegou se movimentando na frente de Zelim. Os atletas quase chegaram a tocar os rostos até que Imadaev perdeu o controle e agrediu o brasileiro (veja no vídeo abaixo).

O presidente do Ultimate, Dana White, precisou conter os ânimos e, depois do incidente, assumiu a responsabilidade pelo ato.

“Estou ficando velho. Foi agressivo, mas é minha culpa. Eles se provocaram. (…) Não deveria ter deixado acontecer”, disse o ‘chefão’.

O combate no card preliminar do UFC Las Vegas, começa a partir das 20h deste sábado, 5.