Adversário da dupla Re-Pa na Série C contrata lateral com passagem pelo futebol paraense

As contratações não param na Série C. Vários clubes ainda buscam reforços no mercado para o restante da Terceirona e o Santa Cruz-PE, adversário do Remo e do Paysandu contratou o lateral esquerdo Perí, que teve passagem pelo Papão.

O jogador de 34 anos estava disputando o Campeonato Paulista pelo Água Santa-SP. Experiente, Perí já rodou o Brasil e defendeu as cores do Vitória da Conquista-BA, Salgueiro-PE, Sport-PE, Ituano-SP, CRB-Al e XV de Piracucaba-SP.

Pelo Paysandu o lateral disputou a Série B do Brasileirão de 2017. Perí atuou em 24 partidas com a camisa bicolor e não marcou nenhum gol.