Advogada afirma ter passado por revista ‘vexatória’ na Central de Triagem da Marambaia, em Belém

Depois de passar por uma revitalização completa, incluindo climatização, a antiga unidade de educação infantil do bairro do Benguí será reinaugurada nesta quarta-feira, 12, e passará a ser chamada de Escola Municipal de Educação Infantil Professora Angélica do Carmo Santos Paiva, atendendo cerca de 80 alunos de 3 a 5 anos em tempo integral.

Carla Monteiro trabalha como recepcionista com tranquilidade, pois sabe que o filho, Lucas Monteiro, de 4 anos, está em boas mãos, matriculado na escola reformada do Benguí. “Fico tranquila em deixar meu filho aqui. Ele aprende mais a cada dia. Depois que a Unidade foi reformada e passou a ser escola, sentimos grande diferença na qualidade de vida do nosso filho. Um ambiente climatizado e bem estruturado acabou incentivando ainda mais os estudos dele”, disse Carla.

Reforma – Além dos equipamentos de ar-condicionado instalados em todas as salas da nova escola do Benguí, foi feita também uma reforma geral do telhado, retirada de infiltrações, pintura e outros serviços complementares. O total do investimento da Prefeitura de Belém superou R$ 330 mil para Prefeitura de Belém.

Além do atendimento educacional garantido pela Secretaria Municipal de Educação (Semec), contemplando séries do Maternal I ao Jardim II, os alunos recebem alimentação escolar saudável todos os dias, organizada por nutricionistas da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (Fmae) e preparadas por merendeiras e que inclui café da manhã, almoço, merenda e jantar.

De acordo com a secretária municipal de educação, Socorro Aquino, outras inaugurações estão previstas ainda para este mês de fevereiro. “Na semana anterior, fizemos a inauguração de mais duas escolas que foram construídas no residencial do Quinta dos Paricás, em Icoaraci. Faremos a dessa, no Benguí, na quarta-feira, e na sexta-feira, dia 14, faremos a reinauguração da escola Jaime Teixeira, no bairro do Tenoné, que também foi toda reformada e climatizada”, detalhou a secretária.

Segundo Socorro Aquino, está prevista ainda para este mês a entrega das obras de reforma da Escola Municipal Pedro Demo, localizada em Outeiro, no próximo dia 18. “A Escola Pedro Demo também foi toda reformada, ampliada e climatizada. No final do mês, também entregaremos as obras de reforma da escola Antônio Carvalho Brasil, no bairro da Condor, que também foi toda revitalizada. Essas escolas estão sendo reformadas para proporcionar o melhor aprendizado aos alunos, por meio de novos recursos pedagógicos”, acrescentou a secretária.