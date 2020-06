Advogado de Rose Miriam diz que Thiago Salvático só queria ‘tumultuar’ processo

Representante legal da viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam, no processo de herança do apresentador, o advogado Nelson Wilians se pronunciou sobre a desistência de Thiago Salvático, de 32 anos, na disputa pelos bens deixados por Gugu.

“Desde o início afirmei que o aparecimento repentino desse senhor só tinha a finalidade de tumultuar o processo principal, que é o reconhecimento de União Estável da viúva Rose Miriam com Gugu Liberato”, escreveu Wilians, em comunicado à imprensa nesta terça-feira (2), conforme apuração da Folha de S. Paulo.

Nelson revelou que o suposto ex-companheiro de Gugu causou um”imenso desconforto a seus familiares e ir contra os desejos do próprio apresentador”.

“Quando vivo, Gugu nunca apresentou à família e ao seu grande público —em nenhum momento de sua vida— outra condição senão aquela revelada em inúmeras capas de revistas e reportagens, a de um homem de família heterossexual. Não tendo, agora, nada mais a comentar”, relatou.

Com a desistência, o processo continua com a ação de Rose Miriam Di Matteo para reconhecer o vínculo afetivo com o ex-apresentador, ou seja, uma união estável com a mãe dos três filhos de Gugu: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, 15.

Conforme nota da coluna Léo Dias, Salvático disse em nota que “abri mão do direito ao reconhecimento da união estável. ‬No entanto, por razões de foro íntimo, prefiro não dar prosseguimento à ação neste momento”.