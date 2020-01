Aeroporto Internacional de Val-de-Cans comemora 61 anos de operações

A Infraero comemora nesta sexta-feira (24/1) o aniversário de 61 anos do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans (PA). Para celebrar a data, quem passar pelo terminal vai poder acompanhar a apresentação especial da Banda de Música do Comando Militar do Norte, marcada para às 11h, no saguão de desembarque.

Localizado a 12 km do centro da capital paraense, o terminal foi inaugurado em 1959, passando a ser administrado pela Infraero em 1974. Com vocação para os negócios e para o turismo, o Aeroporto de Belém é considerado estratégico para o desenvolvimento econômico do estado.

Somente no ano passado, em Val-de-Cans, 3,57 milhões viajantes foram transportados, entre brasileiros e estrangeiros. O número é 1,6% superior ao volume de 2018, que teve 3,52 milhões de embarques e desembarques realizados.

O superintendente do aeroporto, Fábio Rodrigues, destaca que os dados colocam o terminal belenense em primeiro lugar no ranking dos aeroportos mais movimentados de toda região Norte, além de ser o quinto da Rede Infraero. É a melhor marca dos últimos três anos.

“Celebrar mais um aniversário com resultados tão positivos, é motivo de orgulho. Com 61 anos, o nosso aeroporto se consolida como principal elo de transporte para turistas e empresários dos mais diversos segmentos, funcionando também como ferramenta de integração nacional, distribuindo o fluxo de passageiros para os grandes centros do País”, destaca.

Com capacidade para receber até 7,7 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto Internacional de Belém conta com média de cem voos comerciais regulares de seis companhias aéreas – Azul, Gol, Latam, MAP, Surinam e TAP. As rotas interligam a capital paraense a diversos destinos brasileiros – Guarulhos e Campinas (SP); Recife (PE); Brasília (DF); Macapá (AP); Altamira, Marabá e Santarém (PA); Rio de Janeiro (RJ); Confins (MG); Manaus (AM); Fortaleza (CE); São Luís (MA); Cuiabá (MT). Já os voos internacionais ligam Belém à Europa, aos Estados Unidos, ao Suriname e à Guiana Francesa.

Melhorias

A Infraero realizou, em 2019, uma série de melhorias no Aeroporto Internacional de Belém. São elas: a revitalização das pontes de embarque, esteiras de bagagens e sistema de climatização; instalação de novas opções de alimentação na sala de embarque; ampliação dos canais de inspeção doméstico e internacional; melhorias na sinalização das vias de acesso do terminal.

Além disso, estão em andamento as obras de revitalização da pista de pousos e decolagens (06/24), iniciadas em setembro do ano passado; a ampliação do embarque remoto doméstico; além da revitalização da cobertura e dos elevadores do terminal belenense.