Agentes do Detran orientam a população no desvio provisório do KM-07 da BR-316

Informar a população sobre as mudanças no trânsito, que permanecerão pelos próximos meses, durante as obras de requalificação da Rodovia BR-316, executadas pelo Governo do Pará por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), foi o objetivo do trabalho realizado por agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) na manhã deste sábado (18). A ação preventiva foi intensificada por conta do desvio provisório, na altura do KM-07 da rodovia, para a construção de dois túneis de acesso ao Terminal de Integração de Ananindeua, exclusivos para os ônibus do sistema de transporte rápido metropolitano.

Uma equipe de educação para o trânsito conversou com condutores de veículos, pedestres e ciclistas que passaram pelo trecho. Os agentes distribuíram panfletos com orientações sobre o desvio, conversaram com as pessoas sobre a importância de atravessar a via pelas faixas de pedestre e o respeito à sinalização. O desvio será ativado às 7 h deste domingo (19), ao lado da entrada do Conjunto Júlia Seffer, sentido Belém–Marituba, mantendo as três faixas de trânsito naquele trecho da rodovia, por cerca de 300 metros. O local está estruturado com calçadas, ciclovia, iluminação e sinalização. Durante o período de obras, o trecho terá a atuação de agentes do Detran.

A coordenadora de Educação do órgão, Isabela Nunes, que participou do trabalho preventivo, ressaltou a importância das orientações para a fluidez do trânsito no período de permanência do desvio. “Intensificamos este trabalho informativo, corpo a corpo com a população, para que o trânsito no local siga sem grandes impactos, facilitando o trabalho desenvolvido pelos demais órgãos”, acrescentou.