Agentes penitenciários do Acre frustam assalto em Castanhal

Os agentes almoçavam, quando um homem entrou no restaurante e iniciou o assalto. Rafael Vitor Lopes da Silva, invadiu no último domingo (21), o estabelecimento no Centro de Castanhal, dando início na ação criminosa.

Dois agentes penitenciários do estado do Acre, os quais estão à serviço da força tarefa de intervenção penitenciária neste estado e à disposição no complexo penitenciário de americano, estavam almoçando no restaurante da Loura, na travessa lauro sodre, momento que um indivíduo anunciou o assalto.

Eles esperaram o suspeito ficar longe dos clientes e deram voz de prisão, mas Rafael atirou nós agentes, que que revidaram a injusta agressão, ele chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas vrio à óbito. Com o suspeito, foi encontrado uma arma de fogo um revólver calibre 32.

Uma segunda pessoa, que estava com o bandido fugiu do local. O inquérito foi feito na Delegacia do município. A arma e o dinheiro, foi entregue para o delegado de plantão