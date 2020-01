Agentes prisionais encontram drogas, armas artesanais e celulares em presídio de Paragominas

O município verde tem plantado mais verde nos últimos meses com o Projeto Verde Novo.

O Verde Novo é um projeto de arborização que será realizado no sábado, 14 de dezembro, plantando um pomar na margem direita do trecho urbano da PA 125, do bairro JK.

Parceria firmada entre Defensoria Pública, Ministério Público, uma faculdade particular e a Secretaria Municipal de Urbanismo, convida a população para que possa participar de uma grande ação onde serão plantadas mais de 400 mudas de arvores frutíferas.

As árvores absorvem águas das chuvas, na estação mais quente proporcionam sombra e diminuem a temperatura, e no caso das frutíferas ainda levam reforço alimentar aos de menor poder aquisitivo. Sendo assim, quando fomos apresentados ao Verde Novo, destinamos r$ 28.000,00 – fruto de transação em ações civis públicas que tinham por objeto ações ambientais – para que fossem aplicados no projeto. Disse a Drª Liliane Carvalho do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA)

Entre as frutíferas a serem plantadas haverão pés de caju, graviola, manga (manguita), laranja, tangerina e várias outras.

A arborização, além de causar beleza, de dar beleza pra gente, para a cidade, ela cumpre sua função climática. Falou a secretária de Urbanismo, Dyjane Amaral que demonstrou muita gratidão também à faculdade que abraçou a causa.

A SEMUR deu início ao trabalho de preparo da terra para seja feito o plantio. as covas estão sendo abertas e recebendo o substrato necessário para que o plantio seja feito no dia seja obtido sucesso no crescimento de todas as mudas.

Além do plantio das árvores frutíferas, a SEMUR estará replantando as mudas de Ipês amarelos que não ‘vingaram’ do último plantio na margem esquerda da PA 125.

Ipês rosa serão plantados no canteiro central da Avenida Louis Pasteur, principal rua do bairro JK.

30 Ficus que estavam plantados na Avenida Guilherme Gabriel, no bairro Angelim, foram retirados pela SEMUR, pois estariam colocando em risco pessoas e veículos pelo perigo de queda iminente. Agora no mês de dezembro, essas 30 árvores estão sendo substituídas por mudas de Ipê Roxo que poderão proporcionar, além da sombra, um show de beleza no período de florada.