Agnaldo Timóteo, cantor de compositor de 84 anos, morreu neste sábado (3) vítima da Covid-19. Ele estava internado desde dia 17 de março em um hospital do Rio de Janeiro.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes do COVID-19 e faleceu hoje às 10:45 horas.

Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu!”, diz nota da família enviada à imprensa.

Foto: Divulgação/Veja SP

Fonte: VejaSP