Agora é oficial: Flamengo anuncia contratação de Gustavo Henrique

O Real Madrid está preparado para repetir com Reinier o que fez com Vinícius Júnior e Rodrygo. Segundo o jornal espanhol AS, o clube espanhol avalia oferecer 30 milhões de euros (R$ 135,40 milhões) para ter a jovem promessa do Flamengo já em janeiro. Assim como Vinícius, contratado junto ao Flamengo, e Rodrygo, ex-Santos, Reinier chegaria primeiro para passar um tempo de experiência no Castilla, time B do Real. O jogador seria incorporado aos profissionais no meio do ano, no início da próxima temporada. A notícia da contratação de Reinier vem depois de informações de que o Real estaria negociando o empréstimo de Manu Hernando para a Real Sociedad. A saída do zagueiro de 21 abriria espaço para a inscrição de mais um atleta no elenco comandado pelo ex-jogador Raúl, ídolo no clube. Reinier completa 18 anos no dia 19 de janeiro. Em 2019, o meia foi promovido para o time principal do Flamengo e participou de 15 jogos, marcando seis gols.