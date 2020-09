Agora é oficial! SBT exibirá Copa Libertadores até 2022

O SBT e a Conmebol bateram o martelo e a Copa Libertadores da América será transmitida pela emissora até 2022. As negociações se encerraram na madrugada desta quinta-feira (10).

O histórico acordo só foi possível depois que a TV Globo não aceitou manter o combinado de pagar 60 milhões de dólares pela competição, alegando que valor deveria ser revisto em função da pandemia.

Mesmo após negociações, família Marinho e Conmebol não chegaram a um consenso e o contrato foi rompido, no início de agosto. Foi a deixa para que Silvio Santos começasse as tratativas com a confederação sul-americana, que como na última sexta-feira (4).

Os valores fechados com o SBT não foram revelados, mas são bem inferiores ao que a Globo pagaria. Isto porque a transmissão acontecerá apenas em canal aberto.

O cronograma será o mesmo, sempre nas noites de quarta-feira, com início já na semana que vem (16), com o jogo do Palmeiras e Bolivar.

NOVO NÚCLEO DE ESPORTES NO SBT

O SBT já tem dois narradores na mira. Segundo o UOL Esporte, Téo José e André Henning foram os primeiros nomes a circular nos bastidores para a função, mesmo quando ainda não havia sido concretizada a parceria com Conmebol.

Téo José já passou pelo SBT ao narrar a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Na ocasião, ele foi “emprestado” pela Disney. Já Henning é o principal nome da norte-americana Turner. Coincidentemente, seu contrato com a emissora está chegando ao fim.

Em seu plano enviado à Conmebol sobre a equipe que irá comandar o esporte no canal, o SBT prevê que o núcleo conte com pelo menos 30 profissionais. Nomes do Jornalismo da casa que tenham experiência com esportes devem ajudar temporariamente, até a emissora contratar narradores e jornalistas especializados.

O SBT também está animado com a perspectiva de novos patrocinadores. Após o sucesso da transmissão da final entre Fla-Flu, em julho, os diretores comerciais da emissora retornaram contato com empresas que anunciaram na ocasião. As marcas já demonstraram interesse na parceria.

Haverá também espaço para patrocinadores oficiais da Libertadores, o que não acontecia na Globo.